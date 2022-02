Am 11. Olympia-Tag fallen 9 Entscheidungen – am Morgen in der Luft, später auf dem Eis.

Schweizer Einsätze am Dienstag live auf SRF zwei, im Webstream und in der Sport App:

02:05 Curling Männer, Round Robin

Schweiz - USA 02:30 / 02:57 / 03:24 Ski Freestyle Frauen, Slopestyle

Final in 3 Läufen Gremaud 02:30 / 02:52 / 03:15 Snowboard Frauen, Big Air

Final in 3 Läufen 04:30 Ski Alpin Frauen, Abfahrt Flury, Gut-Behrami, Hählen, Suter 05:10 Eishockey Männer, Playoff für Viertelfinals,

Dänemark - Lettland &

Slowakei - Deutschland 05:30 / 06:33 Ski Freestyle Männer, Slopestyle

Qualifikation in 2 Läufen Bösch, Gubser, Ragettli, Wili 06:00 / 06:22 / 06:45 Snowboard Männer, Big Air

Final in 3 Läufen 07:05 Curling Frauen, Round Robin

USA - Schweiz 07:10 Bob Frauen, Zweier

2 Trainingsläufe 07:30 Biathlon Männer,

Staffel über 4 x 7,5 km Schweiz (Burkhalter/Hartweg/Stalder/Weger) 09:28 Eisschnelllauf Frauen, Teamverfolgung

Final A um Gold 09:40 Eishockey Männer, Playoff für Viertelfinals,

Tschechien - Schweiz 09:47 Eisschnelllauf Männer, Teamverfolgung

Final A um Gold 11:00 Eiskunstlauf Frauen, Einzel Kurzprogramm Paganini 12:00 Nordische Kombination Einzel Gundersen

Grossschanze/10 km 12:00 Ski Freestyle Männer, Aerials

Qualifikation in 2 Läufen Gygax, Roth, Werner 13:15 Bob Männer, Zweier

3. Lauf

14:50 4. Lauf Friedli/Haas, Vogt/Michel 14:10 Eishockey Männer, Playoff für Viertelfinals,

Kanada - China fett = Medaillen-Entscheidung

Eiskunstlauf: Für Paganini steht das Kurzprogramm an

Bei ihren 2. Olympischen Spielen strebt Alexia Paganini einen Top-20-Platz an. In Pyeongchang verpasste die mittlerweile 20-Jährige dieses Ziel als 21. noch knapp. Am Dienstag will Paganini im Kurzprogramm vorlegen. Um auch am Donnerstag bei der Kür dabei zu sein, ist im Kurzprogramm ein Platz unter den ersten 24 Athletinnen nötig. Viele Augen werden beim Einzel-Wettkampf der Frauen auch auf Kamila Walijewa gerichtet sein. Die erst 15-jährige Russin steht unter Dopingverdacht, darf nach dem Urteil des Sportgerichtshofs (TAS) aber dennoch zum Kurzprogramm antreten.