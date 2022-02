Schweizer Einsätze am Freitag live auf SRF zwei, im Webstream und in der Sport App:

02:30 / 02:58 / 03:25 Ski Freestyle Frauen, Halfpipe, Final in 3 Läufen 02:42 Bob Männer, Vierer, 2 Trainingsläufe 04:45 Skicross Männer, Setzlauf Berry, Détraz, Fiva, Regez 05:10 Eishockey Männer, 1. Halbfinal, Finnland - Slowakei 07:00 Skicross Männer, Start zur K.o.-Phase mit Achtelfinals, 07:35 Viertelfinals, 07:54 Halbfinals, 08:10 Kleiner Final (um Ränge 5 bis 8), 08:14 Grosser Final Berry, Détraz, Fiva, Regez 07:05 Curling Männer, Spiel um Bronze, USA - Kanada 08:00 Biathlon Frauen, Massenstart über 12,5 km Häcki 09:30 Eisschnelllauf Männer, 1000 m 10:00 Biathlon Männer, Massenstart über 15 km 11:30 Eiskunstlauf Paarlauf, Kurzprogramm 13:00 Bob Frauen, Zweier 1. Lauf, 14:30 2. Lauf Fontanive/Strebel, Hasler/Pasternack 13:05 Curling Frauen, Halbfinals, Schweiz - Japan & Schweden - Grossbritannien 14:10 Eishockey Männer, 2. Halbfinal, Russische Auswahl - Schweden fett = Medaillen-Entscheidung

Bob: Das Diplom nimmt Hasler den Druck

Die Bobfahrerinnen feiern bei den Winterspielen ihr 20-jähriges Bestehen. 2002 im Utah-Eiskanal durften sie erstmals um olympische Weihen fahren. In Peking wurde ihr Standing aufgewertet: Denn die Frauen erhielten mit dem Monobob einen zweiten Bewerb. In diesem hatte Pilotin Melanie Hasler mit einem feinen 7. Rang und dem Gewinn eines Diploms vorgelegt. Dank dieser Ausbeute kann die erst 23-Jährige im Gespann mit Nadja-Marie Pasternack befreiter aufdrehen. Martina Fontanive und ihre Anschieberin Irina Strebel bilden den zweiten Schweizer Schlitten. Bei bislang 5 Olympia-Anläufen hat es noch keine Frauenvertretung von Swiss Sliding in die Medaillenränge geschafft.

00:44 Video Hasler knackt im Monobob die Top 8 Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen

Curling: Sorgen um Tirinzoni

Für die Schweizer Curlerinnen lief es in Peking bisher wie am Schnürchen. Dank 8 Siegen in 9 Partien zog das Team um Skip Silvana Tirinzoni als Siegerin der Round Robin in die Halbfinals ein. Dennoch plagen die Curlerinnen des CC Aarau vor dem Halbfinal gegen Japan Sorgen: Tirinzoni, die sich im Spiel am Mittwoch gegen Südkorea an der Wade verletzt hatte, liess sich im abschliessenden Gruppenspiel gegen Japan nach dem 6. End mit Beschwerden auswechseln. Ob die 42-Jährige beim erneuten Aufeinandertreffen wieder antreten kann?