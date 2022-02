Das läuft am Freitag in Peking

Schweizer Einsätze am Freitag live auf SRF im Webstream und in der Sport App:

01:35 Curling Mixed, Round Robin

Kanada - Schweiz Perret/Rios 04:00 Ski alpin Männer, Abfahrt

2. Training Aerni, Chabloz, Feuz, Meillard, Murisier, Hintermann, Odermatt, Rogentin 05:10 Eishockey Frauen, Vorrunde

Russische Auswahl - Schweiz 13:00 Eröffnungsfeier

Der Auftakt ist gemacht: Was folgt bei der Fortsetzung?

Die Schweizer Mixed-Curler, Abfahrtsspezialisten und Eishockeyanerinnen haben in Peking bereits eine gewisse Routine erlangt. Denn ihre Wettkämpfe bzw. Trainingseinheiten sind vor der offiziellen Eröffnung losgegangen. So bestreitet das Duo Jenny Perret/Martin Rios am Freitag gegen Kanada schon sein 4. Gruppenspiel. Die Alpinen nähern sich auf ihrer 2. Übungsfahrt einen weiteren Schritt dem Showdown vom Sonntagmorgen, und die Frauen-Eishockey-Nati nimmt bei ihrem 2. Auftritt in Peking Mass an der russischen Auswahl.

Grosse Zeremonie im Nationalstadion

Mit der Eröffnungsfeier im «Bird's Nest» fällt am Freitag um 13:30 Uhr Schweizer Zeit (live auf SRF zwei und in der Sport App) der Startschuss zu den 24. Winterspielen. Nach dem Einmarsch aller Nationen mit je einem Fahnenträger-Duo ist das Entzünden der olympischen Flamme Hauptbestandteil. Ansonsten wird der Event mit rund 3000 Protagonisten Kunst und Kultur Chinas näher bringen. Thematisch steht der Beginn des Chinesischen Frühlings im Vordergrund, er fällt auf den Tag der Eröffnung. Als Regisseur verspricht Zhang Yimou, der bereits bei den ebenfalls in Peking ausgetragenen Sommerspielen 2008 die Geschicke leitete, eine kreative Show mit zahlreichen entzückenden Elementen.