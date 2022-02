Der Start in die 2. Olympia-Woche bringt zwar nur 4 Entscheidungen. Los ist in Peking dennoch jede Menge – zum Überblick.

Schweizer Einsätze am Montag live auf SRF zwei, im Webstream und in der Sport App:

02:15 Eiskunstlauf Eistanz, Kür 02:30 Bob Frauen, Monobob

3. Lauf

04:00 4. Lauf Hasler 02:30 / 03:15 / 04:00 Snowboard Frauen, Big Air

Qualifikation in 3 Läufen Burri, Gisler 03:00 / 04:00 Slopestyle Frauen, Slopestyle

Qualifikation in 2 Läufen Gremaud, Höfflin 05:10 Eishockey Frauen, 1. Halbfinal

Kanada - Schweiz 06:00 Ski Alpin Frauen

Abschlusstraining zur Abfahrt 06:30 / 07:15 / 08:00 Snowboard Männer, Big Air

Qualifikation in 3 Läufen Bösiger, Huber 07:05 Curling Männer, Round Robin

Schweiz - Grossbritannien 08:00 Ski Freestyle Frauen, Aerials Qualifikation in 2 Läufen Bär 12:00 / 13:00 Ski Freestyle Frauen, Aerials

Final in 2 Läufen ev. Bär 12:00 Skispringen Männer, Team

1. Durchgang

13:06 2. Durchgang Schweiz (Ammann/

Deschwanden/Peier/Peter) 13:05 / 14:40 Bob Männer, Zweier

1. & 2. Lauf Friedli/Haas, Vogt/Michel 13:05 Curling Frauen, Round Robin

Schweiz - Schweden 14:10 Eishockey Frauen, 2. Halbfinal

USA - Finnland fett = Medaillen-Entscheidung

Skispringen: Die Hoffnung auf ein letztes Hurra

Am Montag dürfte mit grosser Wahrscheinlich der Vorhang für Simon Ammann auf der Olympia-Bühne fallen. Im Alter von 40 Jahren tritt der Doppel-Doppel-Olympiasieger im Einzel von der Normal- und Grossschanze (2002 in Sat Lake City und 2010 in Vancouver) nochmals an. Nach zweimal einem 25. Rang bei seiner 7. Olympia-Teilnahme hofft der Toggenburger, getragen von seinen Teamkollegen, auf einen Abschluss mit Pauken und Trompeten.