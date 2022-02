Schweizer Einsätze am Samstag live auf SRF zwei, im Webstream und in der Sport App:

03:00 Snowboard Mixed-Team-Event,

Boardercross

Viertelfinals, anschl. Halbfinals

03:55 Final Schweiz 03:10 Bob Frauen, Monobob

2 Trainingsläufe 04:00 Ski Alpin Frauen,

1. Abfahrtstraining 05:10 Eishockey Männer, Vorrunde, Gr. A

Kanada - USA 05:10 Eishockey Frauen, 3. Viertelfinal

Russische Auswahl - Schweiz 05:40 Bob Männer, Zweier

2 Trainingsläufe 07:05 Curling Männer, Round Robin

Dänemark - Schweiz 08:30 Langlauf Frauen,

Staffel über 4 x 5 km Schweiz 09:40 Eishockey Männer, Vorrunde. Gr. A

Deutschland - China 09:40 Eishockey Frauen, 4. Viertelfinal

Finnland - Japan 09:53 Eisschnelllauf Männer, 500 m 10:00 Biathlon Männer, Sprint 10 km Burkhalter, Hartweg, Stalder, Weger 12:00 Eiskunstlauf Eistanz, Rhythmustanz 12:00 Skispringen Männer, Einzel

Grossschanze

1. Durchgang

13:00 2. Durchgang Ammann, Deschwanden, Peier, Peter 13:05 Curling Frauen, Round Robin

Dänemark - Schweiz 13:20 / 14:55 Skeleton Frauen,

3. & 4. Lauf 14:10 Eishockey Männer, Vorrunde, Gr. B

Schweiz - Dänemark 14:10 Eishockey Männer, Vorrunde, Gr. B

Russische Auswahl – Tschechien fett = Medaillen-Entscheidung

Eishockey: Neuer Anlauf für die Schweizerinnen

Zum Abschluss der Vorrunde hat das Team von Headcoach Colin Muller die langersehnte Kehrtwende geschafft. Nach 3 Pleiten in Serie (und einem vernichtenden Torverhältnis von 3:25!) bezwang das Nationalteam Finnland mit 3:2. Somit holten sich die Schweizerinnen den nötigen Elan für die K.o.-Phase. In dieser wollen sie bei der Reprise gegen die russische Auswahl (2:5 im Vorrunden-Duell) den Spiess umdrehen und die Chance auf eine Medaille wahren. An der letzten WM im August in Calgary glückte das Unterfangen: Im Viertelfinal schaltete die Schweiz damals die Russinnen mit 3:2 aus.

02:46 Video In der Vorrunde: Schweiz muss sich der russischen Auswahl beugen Aus Beijing 2022 Clips vom 04.02.2022. abspielen

Biathlon: Nur 2 Mal am Schiessstand gefordert

Im 5. von total 11 Biathlon-Wettbewerben in Peking wird der Olympiasieger im Sprint gekürt. Gelaufen wird über 10 km mit 2 Schiesseinlagen. Benjamin Weger liegt diese Disziplin: Im Weltcup steht er bei total 6 Podestplätzen – einzig im Sprint preschte er 2 Mal in die Top 3 vor.

Boardercross: Öfter mal was Neues

In Peking erlebt der Mixed-Teambewerb im Snowboardcross seine olympische Feuertaufe. Noch nie ist in dieser jungen Disziplin um Medaillen gefahren worden. Im Einzel konnten die total 4 Schweizer Athletinnen und Athleten nicht über sich hinauswachsen. Entsprechend hoch dürften für das Duo die Trauben hängen.