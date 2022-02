Schweizer Einsätze am Sonntag live auf SRF zwei, im Webstream und in der Sport App:

02:30 / 04:00 Bob Frauen, Monobob

1. & 2. Lauf Hasler 03:15 Ski Alpin Männer,

Riesenslalom 1. Lauf G. Caviezel, Meillard, Murisier, Odermatt 05:00 / 06:00 Ski Freestyle Frauen, Slopestyle

Qualifikation in 2 Läufen

abgesagt wegen Schneefall! Gremaud, Höfflin 05:10 Eishockey Männer, Vorrunde, Gr. C

Slowakei - Lettland 07:05 Curling Frauen, Round Robin

Schweiz - Kanada 08:00 Ski Alpin Männer

Riesenslalom 2. Lauf G. Caviezel, Odermatt 08:00 Langlauf Männer,

Staffel über 4 x 10 km Cologna, Baumann, Pralong, Furger 09:40 Eishockey Männer, Vorrunde. Gr. C

Finnland - Schweden 10:00 Biathlon Frauen,

Verfolgung 10 km Baserga, Häcki 11:45 Biathlon Männer,

Verfolgung 12,5 km Burkhalter, Hartweg, Stalder 12:00 / 12:45 Ski Freestyle Frauen, Aerials

Qualifikation in 2 Läufen Bär 12:44 Short Track Frauen,

Staffel, 3000 m 13:05 Curling Männer, Round Robin

Schweiz - Italien 13:14 Short Track Männer, 500 m 14:10 Eishockey Männer, Vorrunde, Gr. A

USA - Deutschland

China - Kanada 14:56 Eisschnelllauf Frauen, 500 m fett = Medaillen-Entscheidung

Biathlon: Verfolgung im Doppelpack

Die Anhänger des Biathlonsports kommen am Sonntagvormittag (Schweizer Zeit) voll auf ihre Kosten. Innert knapp 4 Stunden fallen bei den Frauen wie bei den Männern gleich beide Medaillen-Entscheidungen in der Verfolgung. Vor 4 Jahren in Pyeongchang schlug in dieser Disziplin die Stunde für Laura Dahlmeier (GER) und Martin Fourcade (FRA). Beide Ausnahmekönner sind mittlerweile nicht mehr aktiv – die Gold-Karten werden also neu gemischt.