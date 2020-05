Beim Training im Wald wird schnell offensichtlich, dass sich Tom Lüthi auch auf dem Mountainbike wohl fühlt: schnelle Abfahrten mit perfekt getimtem Griff in die Bremsen vor engen Kurven, dazu auf dem rutschigen Waldboden Slides und Wheelies. «Hauptsache Zweirad», sagt der 33-jährige Berner.

Hoffen auf baldigen Restart

Trotz allem hoffe er natürlich, «dass wir bald wieder Rennen fahren können». Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Rechteinhaber Dorna die Option prüft, den nächsten GP am 19. Juli in Jerez auszutragen. Ohne Zuschauer und mit einer reduzierten Zahl an Teammitgliedern.

Wenn es heisst, dass es losgeht, bin ich bereit.

Dieser Plan muss jedoch von der spanischen Regierung noch genehmigt werden. «Zu trainieren und sich fit zu halten, ohne das Datum des nächsten Rennens zu kennen, war anfänglich nicht einfach.»

Der Sportler brauche ein Ziel, auf welches er hinarbeiten könne. Da es dieses nicht gab, stellte sich bei Lüthi eine Leere ein. Diesen Punkt hat der Emmentaler längst überschritten. Er ist überzeugt: «Wenn es heisst, dass es losgeht, bin ich bereit.»