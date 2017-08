Der ZSC auf lockerer Torjagd

Die ZSC Lions demontieren Gap in ihrem 2. Spiel der Champions Hockey League. Beim 11:1 trifft Pius Suter viermal.

Zusammenfassung Gap - ZSC Lions 1:51 min, vom 26.8.2017

Nach der bitteren 4:5-Niederlage in der Verlängerung gegen Titelverteidiger Frölunda hatten die ZSC Lions in ihrem zweiten Match der Champions Hockey League leichteres Spiel: Der Auftritt beim 11:1 in Gap erinnerte phasenweise an ein lockeres Trainingsspielchen.

Pettersson mit 7 Skorerpunkten

Nach dem 1:0 von Pius Suter in der 13. Minute war der Bann gebrochen. Im Mitteldrittel gelangen den Zürchern 7 Tore innert 14 Minuten. Suter tat sich mit 4 Treffern als Mann des Spiels hervor. Aber auch sein Sturmpartner Fredrik Pettersson zeigte sich wie schon am Donnerstag in Göteborg auffällig: Der Schwede war an 7 Toren beteiligt.

Weil Frölunda gegen Klagenfurt 2:1 gewann, verbleiben die ZSC Lions in ihrer Gruppe auf dem 2. Platz.