Die ZSC Lions haben in der Champions Hockey League im 3. Spiel die 1. Niederlage kassiert.

Niederlage in Schweden

Nach Siegen in der Verlängerung (in Aalborg) und im Penaltyschiessen (im Heimspiel gegen Frölunda) haben die ZSC Lions in der aktuellen Champions-League-Kampagne erstmals verloren. Der Schweizer Meister kassierte auswärts bei den Frölunda Indians eine 2:4-Niederlage.

In der 23. Minute waren die Gäste aus Zürich zwar durch einen Powerplay-Treffer ihres Neuzugangs Roman Cervenka (auf Pass von Neuverpflichtung Maxim Noreau) in Führung gegangen. Doch Frölunda drehte die Partie im Schlussabschnitt. Pius Suter verkürzte 2 Minuten vor Schluss noch einmal auf 2:3. Max Friberg machte jedoch 37 Sekunden vor dem Ende mit einem Empty-Netter alles klar für die Schweden.