Für die 4 Schweizer Teams in der CHL gestaltet sich die Ausgangslage vor den Achtelfinal-Rückspielen unterschiedlich.

Die Zuger streben die erstmalige Viertelfinal-Qualifikation an.

Zug - München (3:2)

In der aktuellen CHL-Kampagne konnte der EV Zug bereits 6 Mal gewinnen, so auch im Hinspiel in München. Insbesondere weil Coach Dan Tangnes aus dem Vollen schöpfen kann, steigen die Zentralschweizer mit viel Selbstvertrauen ins Rückspiel. Mit Garret Roe und David McIntyre kehren 2 Leistungsträger ins Kader zurück. Zudem kommt Neuzugang Dennis Everberg zu seinem CHL-Debüt für den EVZ.

Bern - Malmö Redhawks (1:4)

Der SC Bern muss sich im Rückspiel vor allem im Powerplay steigern, soll die 1:4-Hypothek wettgemacht werden. Im Hinspiel in Malmö liessen die Berner ganze 6 Überzahl-Situationen ungenutzt.

Kärpät Oulu - ZSC Lions (4:4)

Gegen Kärpät Oulu rettete Fredrik Pettersson dem ZSC eine Sekunde vor Schluss das Unentschieden. Im Rückspiel gegen den finnischen Meister stehen die Zürcher dementsprechend vor einer Herkulesaufgabe.

Frölunda - Lugano (1:1)

Ähnlich schwierig gestaltet sich die Ausgangslage für die Tessiner, die auswärts gegen den zweifachen CHL-Sieger Frölunda ebenfalls über sich hinauswachsen müssen.

