Die Schweizer U20-Nationalmannschaft schaffte an der WM in Kanada den Sprung in den Viertelfinal, kassierte dort jedoch eine 1:9 Kanterniederlage gegen die Tschechen. Lars Weibel hat alle Spiele vor Ort gesehen. Welche Erkenntnisse hat der Direktor Sport von Swiss Ice Hockey gewonnen? Was fehlt, um mit den Top-Nationen mithalten zu können?

Weibel gibt im Gespräch mit Reto Müller Auskunft darüber, was die Schweiz im Nachwuchsbereich richtig macht und in welchen Bereichen noch Defizite vorhanden sind.

02:43 Video Archiv: Tschechien lässt der Schweizer U20-Nati keine Chance Aus Sport-Clip vom 02.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Junge Meier-Zwillinge im Fokus

Zudem haben wir Marcel Jenni beim 5-Nationenturnier der U18-Nationalmannschaft in Zuchwil getroffen. Der Headcoach der Schweizer U18-Nati gibt uns einen Einblick in die herausfordernde Arbeit mit den jungen Talenten.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Magazin «Eishockey – Inside» sehen Sie am Donnerstag ab 22:15 Uhr auf SRF zwei.

Diese gehen heutzutage verschiedenste Ausbildungswege. Einige wagen schon früh den Wechsel in eine Top-Juniorenliga im Ausland, andere versuchen, in der Schweiz den Sprung zum Profi zu schaffen. Dazu gehören auch die 17-jährigen Zwillinge Simon und Rafael Meier. Beide gehören zu den Teamstützen der Schweizer U18-Nati und spielen zusammen bei der U20 des EHC Kloten. Wie der Alltag der Meiers aussieht und welche Träume sie haben, zeigen wir ein einem Porträt.