Damien Brunner ist ein Leader und einer, der das Herz auf der Zunge trägt, der sich getraut Probleme anzusprechen. Er hat er schon viel erreicht, nur Meister wurde er noch nie. Wie geht Brunner damit um, warum lässt er sich nicht den Mund verbieten und was hat er sich für die Playoffs vorgenommen?

Am Donnerstag auf SRF zwei

Legende: Ist ein Leader bei Biel Damien Brunner. KEYSTONE / Alessandro della Valle

Im Team vom EHC Biel ist Damien Brunner einer der Leader, geht voran, ist auch mit 36 Jahren noch ein guter Scorer. Und Damien Brunner ist einer, der das Herz auf der Zunge trägt, sowohl in der Kabine wie auch bei Interviews. Er getraut sich auch heikle Themen anzusprechen.

Erst gerade hat er in einem TV-Interview moniert, dass die Clubs für alles Geld hätten, nur für die wichtigen Kameras an den blauen Linien, reiche es unverständlicher Weise nicht. Für Trainer sind Spielertypen mit Ecken und Kanten Gold wert, aber genau diese müsse man auch etwas anders führen, verraten unsere SRF Sport Eishockey-Experten im «Experten-Talk».

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Magazin «Eishockey – Inside» sehen Sie am Donnerstag um 22:20 Uhr auf SRF zwei oder mittels Livestream in der Sport App.

Damien Brunner hat im Eishockey schon so vieles erreicht, war in der Saison 2011/2012 Topscorer der Liga, hat später in die NHL gewechselt und sich bei den Detroit Red Wings einen Stammplatz erkämpft, nur Schweizer Meister wurde er bisher noch nie.

Wie geht der 36- Jährige damit um, warum lässt er sich nicht den Mund verbieten und was hat er sich für die kommenden Playoffs vorgenommen? «Eishockey – Inside» mit Moderatorin Anette Fetscherin trifft den EHC Biel Stürmer zum Gespräch.