Seit rund 15 Monaten coacht Jan Cadieux Genf-Servette sehr erfolgreich. Zuvor noch Assistenz-Coach, hat er im November 2021 das Ruder bei den Calvinstädtern übernommen und hat es geschafft, mit dem Westschweizer Klub die aktuelle Saison zu dominieren und seine Farben an die Tabellenspitze zu führen.

Einen Monat vor dem Playoff-Start sind die Genfer, als einziges Team, schon sicher qualifiziert. 40 Jahre sind es her, seit 1983 mit dem EHC Biel, ein Klub aus der Westschweiz den Meister-Pott in die Höhe gestemmt hat. Diese Saison scheinen die Chancen auf einen Meistertitel für die Romandie besser denn je.

Legende: Der starke Mann an der Bande der Genfer Jan Cadieux. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Was ist das Geheimrezept von Jan Cadieux, wie sehr hat ihn sein Vater in seinem Schaffen geprägt und gibt es einen Grund, warum Klubs aus der Romandie so lange nicht mehr Meister geworden sind? «Eishockey – Inside» mit Moderatorin Annette Fetscherin trifft den Genf-Servette-Trainer zum Gespräch.