Eishockey-News: 42 Dynamo-Spieler werden Free Agents

Weil KHL-Klub Dynamo Moskau Schulden plagen, wurden 42 Spielerverträge annulliert. Und: Lausannes Antonietti wechselt nach Frankreich.

Dynamo Moskau plagen Geldsorgen: Der Traditionsklub kann seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Nun beschloss die Disziplinarkommission der KHL, dass die Verträge von 42 Spielern beim Hauptstadtklub keine Gültigkeit mehr besitzen. Die betroffenen Spieler werden zu «unrestricted Free Agents» und können sich einen neuen Arbeitgeber suchen.

Benjamin Antonietti wechselt auf die neue Spielzeit von Lausanne nach Rouen in Frankreichs höchste Spielklasse. Der 25-jährige Schweizer kam in der letzten NLA-Saison in 44 Spielen auf 3 Tore und 5 Assists. Für Lausanne spielte der frühere Servette-Stürmer seit 2011.