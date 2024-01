Sidler per sofort von Lausanne zu Kloten

Legende: Verlässt Lausanne per sofort Dario Sidler. Freshfocus/Marc Schumacher

EHC Kloten holt Verteidiger Sidler

Dario Sidler wechselt per sofort von Lausanne zu Ligakonkurrent Kloten. Der 20-jährige Verteidiger unterzeichnet bei den Zürchern einen Vertrag bis Frühling 2027. Der beim EV Zug ausgebildete Sidler spielte seit 2022 bei Lausanne. Diese Saison kam er für den LHC zu 13 Einsätzen in der National League. Zudem lief er als Leihspieler 23 Mal für La Chaux-de-Fonds in der Swiss League auf (4 Assists).

Eishockey-Weltverband schliesst Israel aus

Der Internationale Eishockey-Verband IIHF hat Israel aus Sicherheitsgründen von seinen WM-Turnieren ausgeschlossen. Die IIHF begründete den Entscheid mit ihrer Sorgfaltspflicht, «alle Teilnehmer an IIHF-Wettbewerben zu schützen». Der Ausschluss gelte, bis die Sicherheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer, einschliesslich israelischer Teilnehmer, gewährleistet werden könne. In der Erklärung wurde nicht erwähnt, ob ein anderes Land Einwände hatte, gegen Israel zu spielen. Auch wurde der Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas nicht erwähnt.