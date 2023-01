Inhalt

Jetzt auf SRF zwei - «Eishockey – Inside»: Transfer bringt Bewegung ins Frauen-Hockey

Lara Stalder wechselt zurück in die Schweiz: Die beste Schweizer Eishockeyspielerin stürmt ab nächster Saison für das neu gegründete Frauenteam des EV Zug – in der zweithöchsten Schweizer Frauenliga. In «Eishockey – Inside» sprechen Stalder und Trainerin Daniela Diaz über die Pläne mit dem EVZ.