«Phantomtor» in der DEL zählt

Legende: So ging der Puck ins Tor Es war das 3:0 für Augsburg. SRF

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat ein «Phantomtor» im Spiel vom Sonntag zwischen den Augsburger Panthern und den Nürnberg Ice Tigers (3:1) offiziell bestätigt und bedauert. Das Videostudium am Montag habe ergeben, dass der Puck «offenbar seitlich durch das Tornetz von aussen in das Tor gelangt ist».

Augsburgs Adam Payerl hatte in der 38. Minute auf 3:0 für die Gastgeber erhöht. Trotz der Aufforderung von Nürnbergs Stürmer Ryan Stoa wollten die Schiedsrichter die Szene allerdings nicht per Video überprüfen. Aus der Wahrnehmung der Referees habe es im Spiel «keinen Anlass für einen Videobeweis» gegeben, teilte die DEL mit.

Hinweis schon vor dem Spiel

Folgen für die Spielwertung hat der Fehlentscheid laut DEL nicht. Nürnberg will keinen Rekurs einlegen, zeigte sich aber enttäuscht. Sportdirektor Stefan Ustorf hatte die Unparteiischen nach eigenen Angaben schon beim Aufwärmen auf den Riss im Netz des betroffenen Tores hingewiesen. Just an dieser Stelle flog Payerls Schuss ins Tor.