Fasel in die Hall of Fame aufgenommen

Legende: Beim Legenden-Match in St. Petersburg René Fasel für seine 25 Jahre an der Spitze des IIHF geehrt. imago images

Noch IIFH-Präsident Fasel geehrt

Einen Tag bevor der Freiburger René Fasel das Amt als IIHF-Präsident an einen noch zu wählenden Nachfolger übergibt, wurde er als 8. Schweizer in die Hall of Fame des Eishockey-Weltverbandes aufgenommen. In einer Zeremonie in St. Petersburg erhielt der 71-Jährige von der russischen Legende Igor Larionow ein Hall-of-Fame-Trikot mit der Nummer 27 überreicht. Die Zahl steht für die Dauer seiner Amtszeit als IIHF-Präsident.

Snarok beerbt Bragin bei Russland

Oleg Snarok kehrt als Cheftrainer zur russischen Eishockey-Nationalmannschaft zurück. Der Vertrag gelte zunächst für ein Jahr, sagte Verbandspräsident Wladislaw Tretjak der Staatsagentur Tass. Er wird damit das russische Team zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking führen. Dort sind die Russen am 9. Februar erster Gegner der Schweiz. Snarok, ein ehemaliger lettischer Internationaler, betreute die russische Auswahl bereits von 2014 bis 2018 und holte mit ihr den WM-Titel 2014 und den Olympiasieg 2018.