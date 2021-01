Legende: Darf vorerst nur zuschauen Oilers' Gaëtan Haas. Keystone

Haas vom Coronavirus erwischt

Gaëtan Haas verpasst den Saisonstart mit den Edmonton Oilers in der NHL. Das Coronavirus funkt dem Schweizer Nationalstürmer dazwischen. Haas wurde bei seiner Ankunft in Nordamerika am 28. Dezember positiv getestet und konnte erst am letzten Freitag die Isolation verlassen. Die Oilers empfangen in der Nacht auf Donnerstag die Vancouver Canucks. Erst einen Tag zuvor darf Haas aufs Eis zurückkehren. Gegenüber Le Journal du Jura berichtete der Bieler von starken Kopfschmerzen, Energielosigkeit und Müdigkeit während der Erkrankung.

EV Zug verstärkt sich mit Amerikaner Shore

Der EV Zug hat auf die Rückkehr von Ryan McLeod zu den Edmonton Oilers und die Verletzung von Calvin Thürkauf reagiert und den Amerikaner Nick Shore verpflichtet. Der 28-jährige Center, der auf 299 NHL-Partien mit den Los Angeles Kings, den Toronto Maple Leafs und den Winnipeg Jets zurückblickt, unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison. Derzeit befindet sich der jüngere Bruder des ehemaligen ZSC- und Kloten-Legionäres Drew Shore in Quarantäne.