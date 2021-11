Legende: Wurde nur 24 Jahre alt Boris Sadecky. Twitter: ÖEHV

Der Spielbetrieb der ICE Hockey League wird von einem Todesfall überschattet. Der 24-jährige Slowake Boris Sadecky von den Bratislava Capitals ist 5 Tage nach seinem Zusammenbruch im Spiel bei den Dornbirn Bulldogs verstorben. Sadecky war nach seinem Zusammenbruch im 2. Drittel auf dem Eis minutenlang reanimiert worden. Die Partie wurde danach abgebrochen. Nach Rücksprache mit der Familie des Verstorbenen veröffentlichen die Capitals-Verantwortlichen keine weiteren Informationen. Sadecky absolvierte unter anderem 52 Spiele in der KHL. Im Sommer stiess er zu Bratislava, für die er in 11 Liga-Spielen auf 7 Skorerpunkte kam. Die Liga reagierte auf die traurige Nachricht mit der Absage des am Mittwoch geplanten Spiels zwischen den Vienna Capitals und dem KAC.