Legende: Neue Herausforderung Sean Simpson soll Ungarn wieder an eine A-WM führen. Keystone

Neue Herausforderung für WM-Silber-Coach

Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Sean Simpson hat einen neuen Job als Headcoach gefunden. Der 60-jährige Kanadier übernimmt die Verantwortung für Ungarns Nationalmannschaft. Zuletzt arbeitete Simpson, der 2013 in Stockholm mit der Schweiz WM-Silber geholt hatte, im Trainerstaff von Fribourg-Gottéron. Sein gut fünfmonatiges Engagement in Freiburg wurde im letzten Frühjahr jedoch nicht verlängert. Nun packt Simpson die Herausforderung an, Ungarn nach dem Abstieg 2016 wieder an eine A-WM zu führen.

Ronchetti tritt zurück

Massimo Ronchetti beendet im Alter von 28 Jahren seine Karriere. Der Tessiner Verteidiger, dessen Vertrag in Lugano nicht verlängert wurde, setzt stattdessen sein Wirtschaftsstudium in London fort. «Es war ein Entscheid, der bereits während der letzten schwierigen Saison gereift war», schrieb Ronchetti auf Instagram. Ronchetti debütierte in der Saison 2009/10 mit dem HC Lugano in der National League. Nach Stationen bei Ajoie, Thurgau und den SCL Tigers kehrte er 2016 zu seinem Stammklub zurück.