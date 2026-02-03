Legende: Läuft neu für den ZSC auf Harrison Schreiber. Nico Ilic/freshfocus

Spielertausch zwischen Kloten und den Lions

Der EHC Kloten und die ZSC Lions haben sich auf einen Spielertausch geeinigt. Harrison Schreiber wechselt zu den ZSC Lions, während Joel Henry neu für Kloten auflaufen wird. Der deutsch-amerikanische Doppelbürger Schreiber bestritt in dieser Saison 35 Partien für Kloten in der National League (fünf Skorerpunkte). Der Stürmer besitzt eine Schweizer Lizenz. Der 22-jährige Center Henry kam in dieser Saison auf 22 Einsätze für die Lions (0 Skorerpunkte). Beide Spieler werden voraussichtlich bis zum Saisonende ihren neuen Klubs angehören. Ihre Verträge bei den Stammklubs wären im Sommer ausgelaufen.

