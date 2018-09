Mark Streit und Martin Affolter neu im VR von Swiss Ice Hockey / Mark Streit et Martin Affolter ont été élus comme nouveaux membres du Conseil d’administrationhttps://t.co/d6Gpry00VH, Link öffnet in einem neuen Fensterpic.twitter.com/OvLNoQjY0A, Link öffnet in einem neuen Fenster

, Link öffnet in einem neuen Fenster