Rekord-Playoff-Spiel endet nach 8 1/2 Stunden

Um halb drei Uhr morgens, achteinhalb Stunden nach Spielbeginn, hatte Joakim Jensen genug: Er entschied die bislang längste Playoff-Partie der Geschichte. Sie dauerte 217 Spielminuten.

Vítězný gól @JokkeJensen v nejdelším utkání hokejové historie mezi @StorhamarHockey a Sarpsborg (2:1). pic.twitter.com/F68RM2uxuB — Jiří Vítek (@JVitek94) 13. März 2017

Dank Jensens Tor gewannen die Storhamar Dragons das Spiel in der obersten norwegischen Liga gegen die Sparta Warriors aus Sarpsborg mit 2:1. Das Team aus Hamar ging damit in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 in Führung. Zum Glück sind die beiden Städte für norwegische Verhältnisse nahe beieinander (gut 200 km), denn Spiel 6 findet bereits am Dienstag statt.

Red Wings entthront

Bisher galt die Stanley-Cup-Partie zwischen den Detroit Red Wings und den Montreal Maroons (1:0 n.V.) aus dem Jahr 1936 mit 176 Spielminuten als längstes Spiel der Playoff-Geschichte.