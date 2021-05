Stürmer Denis Malgin ist nach seinem starken Gastspiel in der National League bei Lausanne wieder in Übersee gefragt.

Saison-Fortsetzung in der AHL

Legende: Neue Aufgabe ruft Denis Malgin kehrt zurück auf Nordamerikas Eis. Keystone

Seit kurzem stand fest, dass Swiss Ice Hockey von den Toronto Maple Leafs keine Freigabe von Spieler Denis Malgin für eine WM-Teilnahme erhalten hat. Mittlerweile ist klar, welche Pläne die Kanadier mit dem 24-Jährigen verfolgen.

Der NHL-Klub, der Malgin an Lausanne ausgeliehen hatte, rief den Schweizer per sofort zurück. Der Stürmer soll zunächst in der AHL beim Farmteam Toronto Marlies zum Zug kommen. Später dürfte er die Möglichkeit erhalten, für das fix qualifizierte Toronto auch die NHL-Playoffs zu bestreiten. Somit kann er sich für neue Aufgaben aufdrängen, läuft sein Kontrakt doch zum Saisonende aus.

Mit starken Skorer-Qualitäten

Malgin bestritt in der zu Ende gehenden NL-Saison seit Oktober 49 Partien für den Playoff-Viertelfinalisten Lausanne und überzeugte dabei mit 45 Skorerpunkten. In der NHL-Meisterschaft 2019/20 war der Neuzugang aus Florida zu 8 Einsätzen für die Maple Leafs gekommen.