Legende: Grosser Jubel nach dem 1. Finalspiel Bei den SCB-Frauen (Archivbild). Keystone/Peter Klaunzer

Dank Startfurioso: SCB-Frauen legen gegen Zug vor

Die Frauen des SC Bern starten mit einem Sieg in den Playoff-Final gegen Zug. Der Qualifikationssieger setzte sich zum Auftakt 3:0 gegen den Herausforderer Zug durch. Alle drei Treffer, durch Isabel Waidacher, Cindy Joray und Kaleigh Quennec, fielen in den ersten 22 Minuten. Bern steht zum dritten Mal in Folge im Playoff-Final, verlor jedoch in den letzten beiden Jahren gegen die ZSC-Frauen. Der hochkarätig besetzte Aufsteiger Zug wurde bereits Cupsieger und beendete die Qualifikation als Zweiter. Spiel 2 der Best-of-5-Serie steht bereits am Sonntagnachmittag in Zug im Programm.

Women's League