Nati an der WM ohne Marchon und Wüthrich

Für Philip Wüthrich und Marc Marchon ist der Traum einer WM-Teilnahme in Tschechien geplatzt. Der Torhüter und der Stürmer wurden für die vierte Vorbereitungswoche nicht mehr aufgeboten. Stattdessen sind ab dieser Woche mit Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid und Philipp Kurashev vier Spieler aus der NHL neu mit von der Partie. Für die Schweiz steht vor dem WM-Start am 10. Mai noch das Vierländer-Turnier im Rahmen der Euro Hockey Tour mit den Partien gegen Schweden (am Donnerstag in Kloten), Finnland und Tschechien (in Brünn) auf dem Programm. Zum Nationalteam stossen bis zum WM-Auftakt noch die Nationalspieler der Playoff-Finalisten ZSC Lions und Lausanne sowie allenfalls weitere NHL-Akteure, die aus den Playoffs um den Stanley Cup ausscheiden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Spiele der Schweiz an der Euro Hockey Tour wie folgt: Donnerstag, 02.05., 19:30 Uhr: Schweden – Schweiz

Samstag, 04.05.,11:45 Uhr: Schweiz – Finnland

Sonntag, 05.05., 15:45 Uhr: Tschechien – Schweiz

02:40 Video Nati gewinnt auch zweites Testspiel gegen Lettland Aus Sport-Clip vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Zwei Schweden und ein Finne für den SCB

Der SC Bern hat für die nächsten zwei Saisons den Verteidiger Anton Lindholm und die Stürmer Victor Ejdsell und Kalle Kossila verpflichtet. Anton Lindholm (29) bestritt die letzten zwei Saisons seit der Rückkehr aus der NHL (Colorado) bei Leksands IF. Er war an den letzten beiden Weltmeisterschaften dabei, figuriert diese Woche aber nicht im schwedischen Aufgebot für die Partie vom Donnerstag in Kloten gegen die Schweiz. Auch Ejdsell (28) von Färjestad BK gehört nicht mehr zum schwedischen WM-Team. Der Finne Kossila (31) wechselte als Junior nach Nordamerika und brachte es dort in 10 Jahren auf 243 Partien in der AHL und 19 Spiele in der NHL (für Anaheim). Die letzten zwei Saisons spielte Kossila in Schweden für die Växjö Lakers.

20-Jahr-Jubiläum für Wieser

Marc Wieser wird das 20-Jahr-Jubiläum in der National League im Dress des HC Davos feiern. Der 36-jährige Prättigauer unterschrieb bei den Bündnern für eine weitere Saison. Ausser einem dreijährigen Abstecher zu Biel ab Sommer 2011 spielte der Stürmer immer für Davos. Über 950 Partien absolvierte der vierfache Meister bislang in der National League.