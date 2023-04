Legende: Teil des Olympiateams 2022 Ramon Untersander. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Untersander verabschiedet sich aus der Nati – Kneubühlers Premiere

Patrick Fischer hat sein 24 Spieler umfassendes Aufgebot für die WM-Vorbereitung bekanntgegeben. Nicht mit dabei sein wird Ramon Untersander. Der SCB-Verteidiger gab seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt. «Ich habe es immer als grosses Privileg empfunden, für die Schweiz zu spielen», so der 32-Jährige. «Nun haben mich gesundheitliche Gründe dazu bewogen, den Rücktritt zu geben.» Nicht dabei aus «familiaren Gründen» sind Tristan Scherwey (SCB) und Luganos Mirco Müller sowie Fribourgs Reto Berra (Rücken-OP). Seine Premiere in der Nati feiert derweil Ambris Johnny Kneubühler. Die Nati testet im April in Visp, Pruntrut und Lausanne gegen die Slowakei und Frankreich.

Nati-Vorbereitung zur WM 2023 Box aufklappen Box zuklappen Schweizer Kader: Torhüter: Connor Hughes (Fribourg-Gottéron), Gilles Senn (HC Davos)

Verteidiger: David Aebischer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Lian Bichsel (Leksands IF / SWE), Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Davos), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Romain Loeffel (SC Bern), Nathan Vouardoux (SC Rapperswil-Jona Lakers)

Stürmer: Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (HC Davos), Joshua Fahrni (SC Bern), André Heim (HC Ambri-Piotta), Ken Jäger (Lausanne HC), Johnny Kneubühler (HC Ambri-Piotta), Dario Meyer (EHC Kloten), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Marco Müller (HC Lugano), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Calvin Thürkauf (HC Lugano) Spielplan: 14.4., 19:45 Uhr: Schweiz – Slowakei

15.4., 17:00 Uhr: Schweiz – Slowakei

21.4., 19:45 Uhr: Schweiz – Frankreich

22.4., 17:00 Uhr: Schweiz – Frankreich

Kloten schraubt am Kader

Kloten verpflichtet für kommende Saison die Verteidiger Matthew Kellenberger und Luca Deussen. Der Kanada-Schweizer Kellenberger wechselt aus der nordamerikanischen College League zu den Flughafenstädtern. Deussen stösst aus dem eigenen Nachwuchs zur Fanionteam. Er kam letzten Winter vornehmlich für Winterthur in der Swiss League zum Einsatz, absolvierte aber auch 6 Partien für Kloten.