Legende: Auch er wird wohl in Peking dabei sein Superstar Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins). Reuters

Die NHL-Cracks werden an den Olympischen Winterspielen in Peking (4. - 22. Februar 2022) teilnehmen. Der internationale Eishockeyverband IIHF, die NHL und die Spieler-Gerwerkschaft NHLPA haben nach monatelangen Verhandlungen eine Einigung erzielt.

«Wir haben sehr konstruktive Gespräche geführt und hart gearbeitet, um dieses Ergebnis zu erreichen», erklärte IIHF-Präsident René Fasel.

NHL hofft auf breite Impfung

Es ist das sechste Mal, dass NHL-Spieler an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das erste Mal war 1998 in Nagano. Vor drei Jahren in Pyeongchang reisten die NHL-Spieler nicht an. Die Spiele werden auf NHL-ähnlichen Bahnen ausgetragen. Die NHL hofft auch, dass alle Akteure geimpft werden.

Die Schweiz wird somit auf ihre besten Spieler wie Roman Josi, Nico Hischier, Nino Niederreiter, Kevin Fiala oder Timo Meier zählen können. Die Nati ist in einer Gruppe mit Russland, der Tschechischen Republik und Dänemark.