5-Nationen-Turnier in Liberec

Die Eishockey-Nati der Frauen holt am 5-Nationen-Turnier im tschechischen Liberec im 3. Spiel den 2. Sieg.

Gegen Schweden gelingt der Schweiz ein grosses Comeback. Die Nati macht aus einem 0:3 noch ein 4:3.

Zum Abschluss des Turniers misst sich die Frauen-Nati am Samstag mit Gastgeber Tschechien.

Nach etwas mehr als Spielmitte schien das Duell zwischen Schweden und der Schweiz zugunsten der Skandinavierinnen entschieden. Mit einem Doppelschlag innert 49 Sekunden durch Lina Ljungblom (32.) und Thea Johansson (33.) zogen die Schwedinnen auf 3:0 davon. Zu diesem Zeitpunkt deutete nichts auf eine Schweizer Wende hin, zumal sich die Equipe von Trainer Colin Muller kurz darauf mit einer Unterzahl-Situation konfrontiert sah.

Doch ausgerechnet im Boxplay lancierte die Schweiz ihre Aufholjagd. Vanessa Schäfer entwischte in der 34. Minute und brachte die Nati in einer 1-gegen-1-Situation mit der schwedischen Schlussfrau auf 1:3 heran.

00:44 Video Schäfer entwischt und bringt die Schweiz in Unterzahl auf 1:3 heran Aus Sport-Clip vom 09.02.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

16-jährige Matchwinnerin

Noch vor der zweiten Pausensirene verkürzten die Schweizerinnen in der Person von Emma Ingold auf 2:3. Die Stürmerin hatte im Powerplay im Slot erfolgreich abgestaubt. Das Powerplay war es auch, das die Schweiz im 3. Drittel endgültig in die Partie zurückbrachte. Es lief die 49. Minute, als die Scheibe in Überzahl etwas glücklich auf die Schaufel von Kaleigh Quennec gelangte und diese aus kurzer Distanz eiskalt zum 3:3 einnetzte.

00:40 Video Ingold staubt im Powerplay erfolgreich ab Aus Sport-Clip vom 09.02.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Während die Schwedinnen den Faden komplett verloren, nahm die Schweiz den Schwung mit und machte die grosse Wende perfekt. Nur 63 Sekunden nach dem 3:3 jubelte die Nati über das 4:3. Lara Stalder hatte bei einer 2-gegen-1-Situation die Übersicht behalten und Naemi Herzig in Szene gesetzt. Die erst 16-Jährige behielt die Ruhe und fand mit ihrem Schuss im Fallen einen Weg an Schwedens Tindra Holm vorbei ins Gehäuse.

Zum Abschluss gegen Gastgeber

Zwar kamen die Schwedinnen im Anschluss noch zu einem Powerplay und einigen guten Abschlüssen, Talina Benderer im Schweizer Tor liess sich aber kein 4. Mal bezwingen. So feierte die Schweiz am 5-Nationen-Turnier in Liberec den 2. Sieg im 3. Spiel.

Zum Abschluss bekommt es Nati am Samstag mit Gastgeber Tschechien zu tun. Das Spiel ist ab 16:50 Uhr live in der SRF Sport App zu sehen.