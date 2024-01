Legende: Hatte gegen Minnesota das Nachsehen Bostons Alina Müller (rechts). imago images/Sipa USA

Müller mit Assist in 1. Spiel in nordamerikanischer Profiliga

Die Schweizerin Alina Müller hat mit Boston das erste Spiel in der neu gegründeten Frauen-Profiliga PWHL gegen Minnesota 2:3 verloren. Stürmerin Müller leistete einen Assist zum 2:3-Anschlusstreffer durch Megan Keller in der 58. Minute, der aber zu spät kam. Die aus 6 Teams bestehende nordamerikanische Liga hatte am Neujahrstag mit der Partie Toronto – New York (0:4) Premiere gefeiert. Die reguläre Saison der PWHL läuft bis Anfang Mai. Im Anschluss wird in den Playoffs der erste Meister gesucht.