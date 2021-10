Legende: «Jetzt müssen wir» Langnaus Harri Pesonen und Alexandre Grenier im Gespräch. Freshfocus

SCL Tigers: Die dunkle Serie muss enden

8 Anläufe und noch kein Sieg: Die Langnau-Fans hatten in der Ilfishalle bislang wenig Grund zum Jubeln. So finden sich die Tigers derzeit im Tabellenkeller wieder, nach Verlustpunkten sind sie Letzter, noch hinter Aufsteiger Ajoie.

Genau dieser gastiert am Freitag nun erstmals in Langnau. Das 1. Saisonduell vor 2 Wochen ging an die Jurassier (3:2), nun sinnen die Emmentaler auf Revanche.

Wenn es nicht gegen das frisch aufgestiegene aktuelle Liga-Schlusslicht klappt mit dem 1. Heimsieg, gegen wen dann?

Biel und Freiburg: Leaderkampf auf Distanz

Die Seeländer haben nach den etwas überraschenden Rückschlägen gegen Langnau, Ambri und zuletzt gegen die Lions auf die Siegerstrasse und an die Tabellenspitze zurückgefunden. Dies, obwohl Biel in den letzten Wochen von der Verletzungshexe geplagt worden ist.

Captain Gaëtan Haas hat eine Erklärung: «Wir haben zwar immer noch viele Verletzte. Man muss aber sagen: Die Jungen spielen eine unglaubliche Saison.» Dazu gehört neben den Spielern aus der eigenen Jugend auch Alexander Jakowenko: Der 22-jährige Russe gehört mit seinen 4 Toren und 10 Assists zu den Produktivsten der Liga – und das als Verteidiger.

01:22 Video Haas: «Erster zu sein ist schön, aber die Saison dauert noch lang» (franz.) Aus Sport-Clip vom 14.10.2021. abspielen

Am Freitag empfängt Biel zum 2. Mal in dieser Saison zu Hause Lausanne. Das 1. Duell gewannen die Seeländer als Teil ihrer Auftaktserie von 8 Erfolgen mit 3:2. Ein Sieg dürfte Pflicht sein, um den 1. Verfolger Freiburg (1 Punkt und 1 Spiel weniger) auf Distanz zu halten.

Gottéron ist nämlich bei seinem Heimspiel der 15. Runde gemäss dem Formstärke-Barometer klarer Favorit: Im Romand-Derby wartet mit Genf einer der Verlierer der Saison. 3 Siege stehen 9 Niederlagen gegenüber – ein Befreiungsschlag wäre für die Calvinstädter bitter nötig.

02:07 Video Baustellen, Verletzungen, Enttäuschungen: Genfs tiefer Fall Aus Sport-Clip vom 15.10.2021. abspielen

Tessiner Derby: Klare Tendenz, umgekehrte Vorzeichen

3 Derbys innert gut 2 Wochen: Lugano und Ambri lernen sich dieser Tage richtig gut kennen. Zuletzt ging sowohl auswärts (4:3 n.P.) als auch zu Hause (3:1) jeweils Lugano als Sieger vom Eis. Um die beiden Derbys herum zeigten sich die Luganesi mit gleich 3 Niederlagen allerdings nicht ganz auf der Höhe.

Tabellennachbar Ambri ging derweil den umgekehrten Weg und gewann neben den Lugano-Partien die letzten 3 Spiele, darunter deutlich gegen Leader Biel (4:0) und mit einem «Stängeli» gegen Genf (10:4).