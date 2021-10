Das Spiel zwischen Langnau und Bern ist dieses Mal gleich in zweifacher Hinsicht ein Derby. Davos und Ajoie möchten derweil am Freitag ihre Serien verlängern oder stoppen.

Legende: Entschieden das 1. Kantonsduell dieser Saison klar für sich Joshua Fahrni und sein SCB. Keystone

Ajoie - ZSC Lions

Hätte der Aufsteiger im 1. Aufeinandertreffen gegen die Lions (2:5) in dieser Saison nicht das Startdrittel verschlafen, es wäre eine spannende Angelegenheit geworden. Ohne das 3-Tore-Defizit hätten sich die Gäste nämlich auch resultatmässig ebenbürtig präsentiert. Dies lässt zumindest etwas Hoffnung aufkommen im Jura, wo die Gastgeber die 8. Niederlage in Folge abwenden wollen. Dies soll mithilfe von Hazen-Ersatz Sebastian Wännström gelingen, der bereits im 1. Heimauftritt doppelt skorte.

Biel - Lugano

Mit Siegen gegen Kantonsrivale Ambri, Rapperswil-Jona und Aufsteiger Ajoie sammelte Lugano seine Punkte in jüngster Vergangenheit meist gegen die Kleineren der Liga. Nun gastieren die Tessiner beim EHC Biel – ein ungleich grösserer Brocken. Und die Seeländer werden äusserst motiviert zu Werke gehen: Da Leader Freiburg spielfrei hat, winkt den Bielern bei einem Sieg – zumindest für einen Tag lang – die Tabellenführung.

Lakers - Davos

Der bisherige Saisonverlauf von Rapperswil-Jona gleicht einer Achterbahnfahrt. Der überraschende Halbfinalist aus der Vorsaison schlug plötzlich Freiburg oder den ZSC, unterlag in der gleichen Woche aber formschwachen Teams aus Genf oder Bern. Für die Bündner geht es hingegen derzeit nur in eine Richtung: steil nach oben. Satte 7 Siege reihte der mässig in die Saison gestartete HCD seit dem 6:0 über Ajoie Anfang Oktober aneinander und möchte die beeindruckende Serie am Obersee ausbauen.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen In unserem Magazin «powerplay» am Freitagabend sehen Sie ab 22:45 Uhr alle Zusammenfassungen der 6 Partien sowie Analysen und Interviews. Zu Gast bei Lukas Studer wird Experte Mario Rottaris sein.

Zug - Ambri

Vier Jahre lang war Marco Müller ein sicherer Wert im Zentrum bei Ambri. Auf diesen Sommer hin wechselte der 27-Jährige zum Meister EVZ. Nun trifft er mit den Zugern erstmals in seinem neuen Zuhause auf seinen einstigen Arbeitgeber. Dieser präsentiert sich besonders auswärts anfällig. Erst 3 Mal gingen die Leventiner fernab der Heimat als Sieger vom Platz, während es im neuen Stadion zuletzt gleich 4 Siege aus den letzten 5 Spielen zu bejubeln gab.

SCL Tigers - Bern

Es war nach 4 Niederlagen zum Saisonauftakt der langersehnte Befreiungsschlag für den SCB. Mitte September fegten die Hauptstädter im Tatzenderby Langnau gleich mit 8:1 vom Eis. Zwar liess Bern darauf einen weiteren Kantersieg gegen Ajoie (6:0) folgen, doch das sportliche Hoch währte nur kurz. Längst ist beim SCB wieder Tristesse eingekehrt und der Unmut der Fans wächst.

05:09 Video Archiv: Der SC Bern kantert die Tigers nieder Aus Sport-Clip vom 17.09.2021. abspielen

So kommt das Derby für die «Mutzen» zum richtigen Zeitpunkt und ist gleich in zweierlei Hinsicht ein Nachbarschaftsduell: Nebst dem geografischen Aspekt liegen die Teams auch in der Tabelle nebeneinander. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied: Langnau steht über, Bern mit einem Spiel und einem Punkt weniger unter dem Strich.