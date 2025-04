In beiden Playoff-Halbfinals der National League steht es 1:1. Was bisher zu reden gab und was nun zu erwarten ist.

Legende: Fällt er aus oder kehrt er zurück? Freiburgs Topskorer Lucas Wallmark. Keystone/TIL BUERGY

ZSC Lions – Davos: Kommt es zu den nächsten Premieren?

Vom 0:3 zum 3:3 und dann kurz vor Schluss zum 3:4 – kein Wunder, sprachen ZSC-Trainer Marco Bayer und Stürmer Yannick Zehnder nach Spiel 2 unisono von einer «guten Reaktion» und einer «bitteren Niederlage». Man darf nun gespannt sein, ob die «Löwen» diesen Nackenschlag einfach so wegstecken können, nachdem sie in Spiel 1 deutlich mit 6:1 triumphiert hatten.

Während auf Seiten der Zürcher Joel Henry mit seinem Treffer zum 2:3 in Davos zu seiner Torpremiere für die Lions kam, reüssierte beim HCD Simon Knak erstmals in diesen Playoffs. Und wie, schliesslich war der Angreifer für das 4:3-Siegestor 64 Sekunden vor Schluss besorgt.

Ob die beiden nun als Vorbilder für ihre Teamkollegen dienen? Beim HCD warten Marc Wieser und Neuzugang Brendan Lemieux noch auf ihren ersten Saisontreffer, bei den Lions hat beispielsweise Jesper Fröden noch keinen Playoff-Treffer erzielt. Playoffs – die Zeit, in der unverhofft Helden geboren werden.

Lausanne – Freiburg: Kommt der «Flammenhelm» zurück?

Auf den Ketchup-Flaschen-Effekt hofft auf Seiten von Lausanne auch Ken Jäger, der mit dem goldenen Tor beim 1:0-Sieg in Spiel 2 in Freiburg zum Matchwinner für die Waadtländer avancierte. Zuvor war er 12 Partien ohne Skorerpunkt geblieben.

Bei Gottéron schmerzte nicht nur die knappe Niederlage, sondern auch der Ausfall von Topskorer Lucas Wallmark, der nach einem Check von Aurélien Marti nicht mehr aufs Eis zurückkehren konnte. Die Toplinie mit Wallmark (2 Tore, 3 Assists), Sandro Schmid (2/5) und Marcus Sörensen (3/7) war mit 22 Skorerpunkten in 9 Spielen bislang die Lebensversicherung der «Drachen» in den Playoffs gewesen.

Noch ist nicht klar, ob Wallmark in Spiel 3 wieder mittun kann. «Sein Ausfall ist natürlich bitter», meinte Verteidiger Raphael Diaz, «aber wir haben andere Spieler, die alles geben werden um uns zu helfen, das nächste Spiel zu gewinnen».

Klar ist hingegen, dass sich Freiburg auswärts weniger schwer tut als Lausanne. Für die Waadtländer war das 1:0 in Spiel 2 der erste Auswärtssieg in den Playoffs. Freiburg reüssierte schon dreimal in der Fremde. Freiburgs Auswärts- oder Lausannes Heimstärke, was kommt in Spiel 3 zum Tragen?

Resultate