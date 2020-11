Legende: Andrij Schewtschenko Den Ukraine-Trainer plagen Sorgen vor dem Spiel gegen die Schweiz. imago images

Covid-19 hält die ukrainischen Fussballer ganz schön auf Trab. Lange war Ende letzter Woche unklar gewesen, ob das Nations-League-Spiel gegen Deutschland (1:3) planmässig wird durchgeführt werden können.

Nach 3 neuen Corona-Fällen in der Mannschaft der Ukrainer ist nun auch offen, ob das Nations-League-Spiel vom Dienstag in Luzern gegen die Schweiz stattfinden kann. Jewgeni Makarenko, Eduard Sobol und Dimitri Risnyk sind am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Makarenko und Sobol spielten am Samstag noch gegen Deutschland.

Luzerner Kantonsarzt wird entscheiden

Vorerst haben der Luzerner Kantonsarzt und die Uefa der Mannschaft von Trainer Andrij Schewtschenko erlaubt, am Montagabend zu trainieren, wie der ukrainische Verband vermeldete. Die Medienkonferenz der Ukrainer wurde vom Stadion ins Teamhotel verlegt.

Ausserdem dürfen die Spieler die Garderoben in der swissporarena in Luzern für das Abschlusstraining nicht benutzen, sie müssen sich im Hotel umziehen und duschen. Zudem werden alle Spieler im Verlauf des Abends nochmals getestet.

3 Nachwuchs-Spieler nachnominiert

Die Corona-Tests, die die Ukrainer am Montag durchführen werden, werden darüber entscheiden, ob das Spiel stattfindet oder nicht. Inzwischen sind die 3 Nachwuchs-Kräfte Serhiy Buletsa, Oleksandr Nasarenko and Heorhiy Sudakow nachnominiert und in die Schweiz eingeflogen worden – als Ersatz für die Corona-Ausfälle.