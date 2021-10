Der HC Davos ist das Team der Stunde und Matej Stransky der Mann der 19. National-League-Runde. Mit seinen 5 Toren am Samstagabend sicherte der Tscheche seinem Team beim 6:3 in Bern den 7. Sieg in Folge.

«Es ist unglaublich. Heute ging einfach alles rein, das war ein verrückter Abend», meinte Stransky nach dem Spiel. «Natürlich bin ich auch zufrieden mit dem Sieg. Insbesondere mit der Art und Weise, wie wir uns diesen Erfolg erarbeitet haben.»

01:12 Video Stransky: «Heute ging einfach alles rein» Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen

Doch wer ist dieser Stransky überhaupt? Geboren in Tschechiens drittgrösster Stadt Ostrava wagte der Flügel schon früh den Schritt nach Übersee. Nach seiner Juniorenzeit bei Vitkovice wechselte er im Alter von 18 Jahren in die kanadische Juniorenliga WHL. 2011 wurde er von den Dallas Stars in der 6. Runde gedraftet.

Von der AHL in die KHL

In der NHL konnte sich Stransky jedoch nie beweisen. Von 2013 bis 2017 verdiente er sich seine Sporen in der AHL bei den Texas Stars. Auf die Saison 2017/18 heuerte er bei Severstal Cherepovets in der KHL an. Via Ocelari Trinec fand der mittlerweile 28-Jährige in diesem Sommer zum HC Davos.

Mit 17 Punkten in 16 Spielen hat der Tscheche seine Qualitäten in dieser Saison bereits deutlich unter Beweis gestellt. Und mit seinen 5 Toren gegen den SCB hat Stransky Einzug in einen illustren Kreis gefunden. Seit Einführung der Playoffs gelangen gerade einmal 16 Spielern 5 oder mehr Tore in einem Spiel der Regular Season.

Die besten Skorer in einem Spiel seit Einführung der Playoffs Spieler

Klub

Datum Gegner Resultat

Tore Matej Stransky

Davos 23.10.2021 Bern 3:6

5 Petr Sykora

Davos 23.12.2010 Servette 3:6 5 Kevin Miller

Davos 19.11.2000 La Chaux-de-Fonds 8:1 5 Andrej Chomutow

Freiburg 26.09.1993 Ambri 6:7 5 Petr Malkow

Ambri 05.10.1991 Zug 9:3 5 Peter Jaks

Ambri 22.01.1991 Biel 8:2 5 Kent Nilsson

Kloten 27.10.1990 Sierre 4:10 6 Colin Muller

Zug 21.10.1989 ZSC 8:3 5 Don McLaren

Olten 14.10.1989 Ajoie 10:3 5 John Fritsche

Zug 29.11.1988 Freiburg 15:4 5 Bob Mongrain

Kloten 05.03.1988 Biel 5:8 5 Ross Yates

Kloten 26.01.1988 Sierre 15:1 5 Jörg Eberle

Lugano 07.01.1988 Langnau

14:4 5 Ross Yates

Kloten 07.02.1987 Chur 10:2 5 Gil Montandon

Freiburg 20.01.1987 Ambri 14:5 5 Marc Leuenberger

Biel 20.12.1986 Bern 10:8 6

Und in diesem Jahrtausend ist der Tscheche erst der 3. Spieler, der dieses Kunststück vollbrachte. Der HCD scheint ein gutes Pflaster für Torrekorde zu sein: Mit Petr Sykora (vor 11 Jahren) und Kevin Miller (vor 21 Jahren) waren Stranskys Vorgänger in dieser Statistik ebenfalls im Landwassertal engagiert.