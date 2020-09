Legende: Schloss mit dem ZSC die Regular Season 2019/20 auf Platz 1 ab Lukas Flüeler. Freshfocus

Am Donnerstag beginnt in der National League die neue Saison. Wie steht es nach der langen Pause um die Form der Schweizer Eishockey-Klubs? Am Montag ab 17:00 Uhr beantworten die Goalies Lukas Flüeler (ZSC) und Joren van Pottelberghe (EHC Biel) auf dem Instagram-Account von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster die Fragen von Moderatorin Annette Fetscherin.