Nachdem SRF letzte Woche die Jahre 1983 - 2003 beleuchtete, ist am Donnerstag die Zeit von 2004 - 2019 dran.

Am Donnerstag auf SRF zwei

Der Corona-Pandemie fielen auch die Eishockey-Playoffs in der National League – die in diesen Tagen zu Ende hätten gehen sollen – zum Opfer. Als Alternative präsentiert SRF zwei am Donnerstag ab 20:10 Uhr die besten Playoff-Momente der jüngeren Vergangenheit.

Mit spannenden Gästen im Studio und live zugeschalteten Akteuren aus der jeweiligen Zeit diskutieren Jann Billeter und Mario Rottaris über die vergangenen Zeiten. So kommen in der Sendung unter anderem der langjährige ZSC-Captain Mathias Seger, Schiedsrichter Danny Kurmann oder auch SCB-Kultfigur Tristan Scherwey zu Wort.

Die Themen der Sendung