Nach 4 positiven Corona-Tests bei Fribourg-Gottéron ist die gesamte Mannschaft sowie das U20-Team unter Quarantäne gestellt worden. Die Freiburger stehen derzeit in Kontakt mit dem kantonsärztlichen Dienst.

Die Corona-Fälle haben Auswirkungen auf den Spielplan. Die beiden Partien am Wochenende zuhause gegen Davos am Freitag und auswärts in Lausanne am Samstag sind ebenso verschoben worden wie das Gastspiel in Genf kommenden Dienstag. Noch ist nicht klar, wie lange die Quarantäne dauert.

Kast in die Swiss League Timothy Kast verstärkt bis auf Weiteres den HC La Chaux-de-Fonds. Der 32-jährige Stürmer wechselt mit einer B-Lizenz von Genève-Servette zum Klub aus der Swiss League. Die Dauer von Kasts Gastspiel bei den Neuenburgern ist offen.

Auch Lugano meldet positiven Fall

Neben den Freiburgern befindet sich derzeit auch der HC Lugano in Quarantäne. Dies, weil Alessio Bertaggia positiv getestet wurde. Der Tessiner Flügel verspüre leichte Symptome und habe seither keinen Kontakt mehr zur Mannschaft gehabt, schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Bis die Test-Ergebnisse der übrigen Belegschaft feststehen, befindet sich die Mannschaft in Quarantäne. Der Cup-Sechzehntelfinal vom Mittwochabend bei den Pikes Oberthurgau wurde auf ein noch nicht bestimmtes Datum verschoben.

Spielverschiebungen (noch) kein Problem

Man habe damit rechnen müssen, dass es früher oder später Corona-Fälle in der National oder Swiss League geben werde, sagte Ligadirektor Denis Vaucher in einer ersten Reaktion.

Noch sind die Auswirkungen auf den Spielplan nicht problematisch. Das Hauptziel sei es, sämtliche Runden der Qualifikation spielen zu können. «Allenfalls muss man dann bei den Playoffs eine Reduktion machen», so Vaucher. Dank der Absage der Champions Hockey League verfüge man im Spielplan in Sachen Verschiebungen über mehr Flexibilität.