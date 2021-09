Auftakt in die neue Saison

Die ZSC Lions bezwingen Genf-Servette zuhause 4:2.

Titelverteidiger Zug schlägt den HCD in der Bossard-Arena mit 5:2.

Aufsteiger Ajoie unterliegt Biel vor heimischer Kulisse 1:3.

Fribourg-Gottéron behält im Zähringer Derby in Bern das bessere Ende für sich.

ZSC Lions - Genf-Servette 4:2

Beinahe hätten die Genfer im Mitteldrittel entgegen dem Spielverlauf über die Führung jubeln können. Dem Treffer Daniel Winniks in der 24. Minute ist aber ein Offside vorausgegangen – und so verlief eine 4-minütige Powerplay-Situation der «Grenat» letztlich doch im Sande.

Wie Toreschiessen geht, zeigten Minuten später die Hausherren. Simon Bodenmann und Neuzugang John Quenneville reüssierten innert 44 Sekunden (32./33.). Kurz vor der 2. Sirene setzte Patrick Geering mit dem 3:0 noch einen drauf (40.). Im Schlussabschnitt verwalteten die Zürcher, bei denen der frisch verpflichtete Denis Malgin zum Einsatz kam, die Führung gekonnt.

Zürcher Doppelschlag gegen Genf innert 44 Sekunden

Zug - Davos 5:2

Der Meister hat in der neuen Saison so weitergemacht, wie er in der letzten Spielzeit aufgehört hatte: mit einem Sieg. Den Grundstein zum Vollerfolg legte der EVZ im 1. Drittel. Rückkehrer Reto Suri traf nach mustergültiger Vorarbeit von Dominik Schlumpf bereits nach 108 Sekunden. Noch vor Ablauf einer Viertelstunde erhöhte Lino Martschini auf 2:0.

Den Davosern ist zugutezuhalten, dass sie selbst nach dem 0:3 von Niklas Hansson (43.) nicht aufsteckten: Chris Egli (48.) und Mathias Bromé (49.) brachten die Spannung nochmals in die Bossard-Arena zurück. Auf das 4:2 von Anton Lander (52.) fanden die Bündner dann allerdings keine Antwort mehr. Im Gegenteil: Carl Klingberg besorgte in der 59. Minute den Schlusspunkt ins leere Tor.

Suri: «Die Reaktion nach den 2 Gegentoren war wichtig»

Ajoie - Biel 1:3

Viel wurde im Vorfeld der neuen Saison von ihm erwartet; im 1. Spiel hat Gaëtan Haas gleich einmal seine Klasse unter Beweis gestellt. In der 33. Minute zündete er in Unterzahl den Turbo, setzte sich gegen die Ajoie-Abwehr durch und vollendete aus dem Handgelenk.

Der Aufsteiger konnte im Nordwestschweizer Derby lediglich im Mitteldrittel ein Wörtchen mitreden. Bei einem Schussverhältnis von 13:8 zugunsten des Heimteams vermochte Daniel Eigenmann immerhin den einzigen Ajoie-Treffer der Partie zu erzielen. Ansonsten waren die Bieler spielerisch überlegen, sie verpassten es aber, aus ihren Chancen Zählbares zu kreieren. Und so mussten die Gäste bis 2 Sekunden vor Schluss und dem Empty Netter von Mike Künzle um den Dreier bangen.

Ex-NHL-Profi Haas schlägt bei Biel gleich ein

Biel-Coach Törmänen: «Am Anfang hatte ich Gänsehaut»

Joggi: «Die Scheibe wollte heute nicht rein»