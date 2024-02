Legende: Nicht mehr für Biel an der Bande Petri Matikainen wurde am Sonntag vom EHC Biel freigestellt. Freshfocus/Estelle Vagne

Der EHC Biel hat am Sonntag seinen Headcoach Petri Matikainen und seinen Assistenten Juha Vuori per sofort freigestellt. Matikainen übernahm den Trainerposten erst vergangenen Sommer vom krankheitsbedingt zurückgetretenen Antti Törmänen. Drei Spiele vor dem Ende der Qualifikation liegt der Vizemeister nur auf dem 10. Platz.

Dieser 10. Rang berechtigt zwar noch zur Teilnahme am «Play-In», ist jedoch mitnichten in Stein gemeisselt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie beträgt Biels Vorsprung auf die SCL Tigers und das damit verbundene frühzeitige Saisonende nur noch 2 Punkte. Das 0:5 in Rapperswil am Samstag war die Niederlage zu viel für Matikainen.

Interimistische Nachfolge

Ab sofort übernehmen Sportchef Martin Steinegger und Anders Olsson (SWE) die Verantwortung der 1. Mannschaft bis zum Ende der laufenden Saison. Olsson war bereits von 2017 bis 2021 Assistenztrainer Törmänens bei Biel, in dieser Saison amtete er als Cheftrainer Martignys in der Swiss League. Nach Abschluss der Saison wird die Trainerposition für die kommende Spielzeit 2024/25 neu besetzt.

09:44 Video Archiv: Sportflash vom 23.02. mit Biel – Freiburg Aus Sportflash vom 23.02.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 44 Sekunden.