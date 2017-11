Bern stürzt Zug weiter in die Krise

Die Zuger kämpfen tapfer. Doch am Ende ist der Meister zu stark für den EVZ, der unterdessen seit 7 Spielen auf einen Sieg wartet.

Ein Mal Boxplay, ein Mal Powerplay: Die Berner entscheiden das Spiel im ersten Drittel.

Die Berner entscheiden das Spiel im ersten Drittel.

Der EVZ wird mit jedem Drittel besser. Zu mehr als einem Treffer reicht es aber nicht.

Lange sah es in diesem Spiel so aus, als könnte sich der Meister nur selber schlagen. Doch im letzten Drittel drehte der EVZ auf. Schoss öfters auf das Berner Tor wie zuvor im ganzen Spiel. Die Zuger versuchten die 7. Niederlage in Folge mit allen Mitteln abzuwenden. Aber die Berner verteidigten entschlossen und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Negativserie der Zuger geht somit weiter.

In der ausverkauften Postfinance-Arena genügte dem SC Bern ein starkes erstes Drittel für die Entscheidung. Die Berner agierten von Anfang an mit dem Selbstvertrauen eines souveränen Leaders. Bezeichnend, dass der Führungstreffer im Boxplay fiel.

Die Tore

5. Minute, 1:0: Mark Arcobello bringt die Berner in Unterzahl in Führung. Der Amerikaner nutzt eine Verwirrung in der Zuger Abwehr aus.

bringt die Berner in Unterzahl in Führung. Der Amerikaner nutzt eine Verwirrung in der Zuger Abwehr aus. 9. Minute, 2:0: Im Powerplay schnüren die Berner die Zuger im eigenen Drittel ein. Eric Blum passt auf Simon Bodenmann . Dieser trifft mit einem scharfen Schuss zur 2:0-Führung.

Im Powerplay schnüren die Berner die Zuger im eigenen Drittel ein. Eric Blum passt auf . Dieser trifft mit einem scharfen Schuss zur 2:0-Führung. 29. Minute, 2:1: Viktor Stalberg spielt die Scheibe vor das Zuger Tor. Dort steht der Berner Ramon Untersander, der den Puck mit dem Schlittschuh ins eigene Tor lenkt.

Für den SC Bern ist es der vierte Sieg in der National League in Folge. Nach wie vor führen die Mutzen die Tabelle mit 5 Punkte Vorsprung auf Lugano an. Für den EVZ beträgt der Abstand auf den Strich nur noch 5 Punkte. Im nächsten NL-Spiel gegen den EHC Biel heisst es für das Team von Coach Harold Kreis «Verlieren verboten».

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 04.11.2017 22:25 Uhr