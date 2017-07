Berra bleibt in der NHL: Gottéron muss auf Goaliesuche

Reto Berra kehrt doch nicht aus der NHL in die Schweiz zurück. Der Keeper, der bereits in Freiburg unterschrieben hatte, macht von einer NHL-Ausstiegsklausel Gebrauch und geht nach Anaheim.

Nachdem Berra den Durchbruch in Nordamerika (Calgary, Colorado und zuletzt Florida) in den letzten vier Jahren nicht geschafft hatte, strebte er eine Rückkehr in die Schweiz an. Im April unterzeichnete er mit Fribourg-Gottéron einen Dreijahresvertrag, der eine Ausstiegsklausel für die NHL beinhaltete.

Entgegen aller Erwartungen erhielt Berra von den Anaheim Ducks nun ein Angebot für die Saison 2017/18. Wie Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt, wird Berra dieses Angebot annehmen. Somit steht er den «Drachen» in der kommenden Saison nicht zur Verfügung. Sein Vertrag für die weiteren zwei Spielzeiten bleibt jedoch gültig.

Berra weg, Conz weg

Die Freiburger Verantwortlichen arbeiten nun auf Hochdruck daran, eine Nachfolgelösung für Berra zu suchen. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Benjamin Conz, der langjährige Stammgoalie, zum Ligakonkurrenten Ambri wechselt. Mit Ludovic Waeber haben die Freiburger derzeit lediglich einen Goalie unter Vertrag.