Am 2. Oktober behielt Fabian Lüthis Biel gegen Samuel Ernis SCL Tigers in der Ilfishalle die Oberhand.

Dass die SCL Tigers nach einem Drittel der Regular Season die Nummer 3 des Kantons Bern sein würden, war vor Aufnahme des Spielbetriebs anzunehmen. Dass sie allerdings auch die Nummer 3 der Liga sind, kommt überraschend. Die Partie gegen Leader Biel avanciert so zum Spitzenkampf der 18. Runde.

Der Anteil der Coaches an den Höhenflügen beider Mannschaften wird allgemein als gross eingestuft. Antti Törmänens Vertrag ist neu bis 2021 gültig. Ein ähnlicher Schritt steht gemäss der NZZ auch in Langnau an. Bis Ende Monat will sich Sportchef Marco Bayer mit Heinz Ehlers auf eine längerfristige Zusammenarbeit einigen.

Statistik spricht für Biel

Für Ehlers kommt das Duell mit seinem ehemaligen Klub zu einem guten Moment. Schliesslich gewann sein Team 5 der letzten 6 Partien. Vor der Nationalmannschaftspause leisteten sich die Emmentaler beim 1:4 gegen Davos indes einen Ausrutscher.

Und Biel ist nicht gerade Langnaus Lieblingsgegner: Anfang Oktober verloren die Tigers 3:5, in 5 von 6 Spielen der letzten Saison behielten die Seeländer ebenfalls die Oberhand.