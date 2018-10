Was liegt noch drin?

Sie ist katastrophal, die Startbilanz der Lakers. Der Aufsteiger hat in den ersten 10 Spielen bloss 3 Punkte geholt (2:1 gegen Lausanne in der 6. Runde). Der Rückstand auf die Playoffplätze beträgt schon 10 Punkte, jener auf den 11. Rang auch schon deren 6.

Was den St. Gallern fast noch mehr zu denken geben muss als die Punkteausbeute, ist die Harmlosigkeit in der Offensive:

Aus 10 Spielen resultierten nur 9 Tore.

Mehr als 2 Treffer erzielten die Lakers noch nie in einer Partie.

Insgesamt 4 Mal schoss man gar kein Tor.

Das Torverhältnis aus den letzten 4 Partien steht bei 1:14.

Anhand dieser Zahlen fällt es schwer, einen Silberstreifen am Horizont zu finden. Aber es gibt ihn. In den letzten 10 Jahren ist nämlich schon einmal ein Klub mit nur 3 Punkten aus 10 Spielen in eine Saison gestartet. Und dieser Klub, man höre und staune, erreichte anschliessend als Siebter gar die Playoffs.

Der HC Fribourg-Gottéron war es, dem dieses Kunststück in der Saison 2009/10 glückte. Selbst nach 18 Runden hatten die Freiburger damals erst 10 Zähler gewonnen, ehe man aus den letzten 32 Runden noch 58 Punkte holte. Allerdings schossen die Saanestädter durchschnittlich 3 Treffer pro Spiel. Die Lakers stehen aktuell bei unterirdischen 0,9 Goals.

Gewohnte Lage für die Lakers

Und Gottéron ist die einsame Ausnahme. Kein anderes Schlusslicht nach 10 Runden hat in der jüngeren Vergangenheit noch die Playoffs erreicht. Auch Rapperswil-Jona nicht. Die Lakers lagen schon 2011/12, 2013/14 und 2014/15 nach dem ersten Saisonfünftel auf Platz 12 – und standen auch am Schluss dort. 2015 stieg man anschliessend sogar ab.

Gleiches Szenario droht aktuell noch nicht. Aber mit den Playouts müssen sich die Lakers wohl früher oder später auseinandersetzen.

