Von Bern in der Valascia bei Ambri

Bei den Hauptstädtern ist der Schwung aus dem Saisonstart mit 4 Siegen abgeebbt. Das 1:3 in Genf bedeutete – inklusive verlorenem Prestigeduell mit dem NHL-Gast aus New Jersey – die 3. Niederlage in Folge.

SCB-Coach Kari Jalonen wird seinen Schützlingen mit Blick auf die Partie in Ambri einimpfen, in den Zweikämpfen wieder entschlossener ans Werk zu gehen. Auch wenn die «Biancoblu» die Mutzen letztmals am 29. November 2016 bezwingen konnten und zuletzt 5 Mal unterlagen, duldet der Finne nicht länger eine nonchalante Spielweise.