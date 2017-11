Dank Kantersieg im Derby: Genf klettert über den Strich

Genf-Servette ist im Léman-Derby gegen Lausanne zu einem 6:1-Erfolg gekommen. Die Calvinstädter machen damit einen Sprung auf Rang 7.

Genf-Servette - Lausanne 2:56 min, vom 2.11.2017

Mit einem Doppelschlag im Mittelabschnitt sorgten die Genfer für die Vorentscheidung im 3. Léman-Derby der Saison. Romain Loeffel und Cody Almond lenkten für das Heimteam eine bis dahin ausgeglichene Partie (1:1) in die richtigen Bahnen:

27. Minute: Loeffel erwischt Cristobal Huet nach einem schnell vorgetragenen Gegenangriff auf der Stockhandseite.

29. Minute: Almond nutzt einen Abpraller bei Lausanne-Torhüter Huet eiskalt aus.

Lausanne zerfällt – Genf gnadenlos

Die Lausanner, die mit der Niederlage auf Rang 11 abrutschen, waren in der Folge zu keiner Reaktion mehr fähig. Im Gegenteil: Das Team von Yves Sarault kassierte in einem Schlussdrittel, in dem die Fäuste flogen und 12 Strafen ausgesprochen wurden, 3 weitere Gegentreffer.

Während Servette den 4. Vollerfolg in den vergangen 6 Partien feiert und einen Sprung auf Rang 7 macht, findet Lausanne nicht aus der Negativspirale. Das 1:6 in Genf ist die bereits 8. Niederlage im 10. Auswärtsspiel.