Legende: Gehören in der neuen Saison wieder zum gewohnten Bild Volle Eishockey-Stadien (hier in Bern). Keystone

Die neue Spielzeit der National League wird definitiv anders. So warten in der Saison 2021/22 endlich wieder stimmungsvolle Spiele und – erstmals seit 18 Jahren – gleich 13 Teams auf die Zuschauer. Während die Aufstockung auf den Entscheid der Ligaversammlung zurückzuführen ist, macht das Covid-Zertifikat (nach dem «3G»-Prinzip «Geimpft, genesen, getestet») auch im Eishockey ein Stadionerlebnis bei maximaler Auslastung möglich.

Namhafte Rückkehrer

Auch aus sportlicher Sicht dürfen sich die Fans auf eine spannende Saison freuen. Mit dem EHC Biel (Gaëtan Haas, Edmonton Oilers), den ZSC Lions (Yannick Weber, Pittsburgh Penguins), dem HC Davos (Gilles Senn, New Jersey Devils) und dem HC Lugano (Mirco Müller, Leksands IF/SWE, zuvor New Jersey Devils) konnten sich gleich 4 Klubs die Dienste ehemaliger Schweizer NHL-Cracks sichern.

Bild 1 / 4 Legende: Spielte vor seinem Schweden-Abstecher bei den New Jersey Devils Mirco Müller. Getty Images Bild 2 / 4 Legende: Satte 13 Saisons in der NHL, zuletzt bei den Pittsburgh Penguins Yannick Weber. Getty Images Bild 3 / 4 Legende: Kehrt von den Edmonton Oilers zu seinem Stammklub EHC Biel zurück Gaëtan Haas. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Kommt auf zwei Einsätze als Goalie bei den New Jersey Devils Gilles Senn. Keystone

Innerhalb der National League gab es ebenfalls interessante Wechsel zu verzeichnen: So zog es Santeri Alatalo von Meister Zug nach Lugano, während Reto Suri den umgekehrten Weg einschlug. Es gilt auch zu beobachten, welche Rollen Inti Pestoni (von Bern zurück nach Ambri) und Routinier Raphael Diaz (von Zug zu Fribourg-Gottéron) bei ihren neuen Arbeitgebern einnehmen.

Modus und Eckdaten

In der Regular Season sind wie zuletzt 52 Spiele vorgesehen. Dabei tritt jedes Team viermal gegen alle anderen an, hinzu kommen 4 zusätzliche Spiele in der Regionalgruppe. Die 6 besten Teams stehen direkt in den Playoffs, die 4 Teams auf den Plätzen 7 bis 10 kämpfen wie bereits in der letzten Saison in einer Best-of-3-Serie in den «Pre-Playoffs» um die letzten beiden Playoff-Plätze. Die Teams auf den Rängen 11 bis 13 werden nach der Qualifikation in die Saisonpause geschickt.

Saisonstart ist am Dienstag, 7. September, nebst einem Unterbruch im November (8. bis 14.11.) gibt es rund um die Olympischen Spiele vom 29. Januar bis zum 20. Februar eine dreiwöchige Pause. Die Regular Season endet am 14. März, die Pre-Playoffs starten vier Tage später (18.3.).

Der Startschuss zu den eigentlichen Playoffs erfolgt am 25. März. Die 1. Partie des Playoff-Finals soll knapp einen Monat später am 23. April stattfinden. Sollte diese Serie über 7 Spiele gehen, endet die Saison am 5. Mai.

Quintett international im Wettkampfmodus

Der Cup wurde auf diese Saison hin abgeschafft, trotzdem sind bereits vor dem ersten Spiel der neuen Saison in der National League 5 Teams bei Ernstkämpfen im Einsatz: Die ZSC Lions, Lausanne, Zug, Fribourg-Gottéron und Lugano kämpfen derzeit in der Gruppenphase der Champions League um Punkte. Einzig die Freiburger starteten mit 3 Siegen in Serie in den Wettbewerb, alle anderen Schweizer Teams gingen bisher mindestens einmal als Verlierer vom Eis.