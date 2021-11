Am Samstag treffen mit Freiburg und Zug nicht nur zwei der besten Teams aufeinander. Es ist auch das Duell der Goalie-Giganten.

Topspiel am Samstag: Freiburg gegen Zug, Berra gegen Genoni

Legende: Wer behält die Oberhand? Reto Berra oder Leonardo Genoni. Freshfocus

Keine Mannschaft hat in dieser Saison im Durchschnitt mehr Punkte gesammelt als Freiburg (2,158). Dicht hinter den Saanestädtern folgt Zug (2,118), Leader Biel liegt in dieser Statistik «nur» auf Rang 3 (2,100). Es sind aber nicht nur die «Points per Game»-Zahlen, welche das Aufeinandertreffen zwischen Gottéron und dem EVZ am Samstagabend zum Spitzenspiel machen.

Für zusätzliche Würze sorgt auch das Goalie-Duell. Immer davon ausgegangen, dass Reto Berra auf der einen und Leonardo Genoni auf der anderen Seite den Vorzug gegenüber ihren Backups erhalten. Dies erscheint jedoch sehr wahrscheinlich, erhielt Genoni am Freitag doch eine Pause (Shutout von Luca Hollenstein gegen Ambri) und hatte Freiburg spielfrei.

03:21 Video Zug gibt sich gegen Ambri-Piotta keine Blösse Aus powerplay vom 29.10.2021. abspielen

Eine sichere Bank

Aus dem Schweizer Nationalteam sind Genoni und Berra kaum wegzudenken und auch in ihren Klubs spielen die beiden 34-Jährigen eine elementar wichtige Rolle. Mit 93,7 Prozent gehaltener Torschüsse weist Berra die bis anhin beste Quote in der Spielzeit 2021/22 auf. Auch die 92,9 Prozent von Genoni können sich mehr als sehen lassen.

Legende: Bilden im Nationalteam seit Jahren ein starkes Goalie-Tandem Leonardo Genoni und Reto Berra. Keystone

Noch etwas besser als der EVZ-Schlussmann ist in dieser Sparte neben Berra noch Biels Joren van Pottelberghe (93,4 Prozent), Ambris Benjamin Conz weist zudem dieselbe Quote auf wie Genoni.

Kann Freiburg Zug wieder einmal bezwingen?

Im Direktduell mit seinem Nati-Kollegen Berra behielt Genoni in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren die Oberhand. Zug entschied die letzten 5 Begegnungen mit Gottéron alle für sich, 4 Mal hiess das Goalie-Duell dabei Berra vs. Genoni. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen in der laufenden Saison siegten die Zentralschweizer dank Jan Kovar mit 2:1 nach Verlängerung.

In der Spielzeit 2020/21 resultierte für Freiburg gegen den späteren Meister Zug in 4 Partien kein einziger Punktgewinn. Der letzte Erfolg der «Drachen» gegen den EVZ liegt 614 Tage zurück. Ende Februar 2020 bodigte Freiburg Zug im Penaltyschiessen – mit Berra und Genoni in den Hauptrollen.