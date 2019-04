SCB-Verteidiger Almquist erhält 4 Spielsperren

Der SC Bern muss im Playoff-Final gegen den EV Zug 3 weitere Spiele auf Verteidiger Adam Almquist verzichten. Der Schwede wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Zugs Stürmer Reto Suri im ersten Finalspiel für 4 Spiele gesperrt und mit 6230 Franken gebüsst. Eine Spielsperre hat Almquist bereits abgesessen. Damit wäre er bei einem möglichen 6. Finalspiel wieder einsatzberechtigt.

Hanberg wird neuer Trainer in Kloten

Der neue Trainer des EHC Kloten heisst Per Hanberg. Der 52-jährige Schwede kommt vom Swiss-League-Konkurrenten Langenthal. Hanberg unterschreibt bei Kloten einen Vertrag über 2 Jahre. In der letzten Saison gewann er mit Langenthal den Titel in der Swiss League. In Kloten folgt Hanberg auf André Rötheli, der in den Playoffs entlassen und interimistisch durch Sportchef Felix Hollenstein ersetzt worden war.